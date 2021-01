Criança de 10 anos é estuprada e engravida; padrasto é suspeito

PUBLICIDADE

Um homem, de 26 anos, foi preso acusado de ter estuprado a própria enteada, uma criança de 10 anos. A vítima está grávida de 14 semanas, cerca de 3 meses e meio. A mãe da menina também está grávida do suspeito.

A Polícia Civil de Minas Gerais abriu um inquérito, nesta quarta-feira (20), para apurar o caso, que ocorreu em Governador Valadares, no Rio Doce. De acordo com as investigações, a mãe da criança estranhou o atraso da menstruação da menina e a encaminhou ao hospital.

Os profissionais da unidade constataram a gravidez e, em seguida, a mãe da vítima questionou o suspeito.

Em resposta, ele agrediu a mulher e fugiu. A mãe denunciou o homem na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM). A criança relatou que os abusos teriam começado quando ela tinha apenas 6 anos de idade.

Na manhã desta quarta-feira (20) a Polícia Civil realizou diligências para tentar encontrar o suspeito. O caso segue sob investigação.