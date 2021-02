Criança atingida por tiros de fuzil passará por nova cirurgia

PUBLICIDADE

Uma menina de seis anos foi atingida por um tiro de fuzil e teve parte do nariz arrancado enquanto brincava em frente de casa. Devido a isso, Brenda Micaela Arguello González apresenta dificuldades para respirar e vai passar por uma nova cirurgia.

De acordo com o pai Alcides Gonzalez, o custo do procedimento é de cerca de R$ 18 mil. Ele relatou ao Portal G1 que a filha está com muito medo.

“Minha filha ainda tem muito medo de sair de casa. Esses dias ela ouviu o barulho do escapamento de uma moto e voltou correndo assustada.”

Ainda segundo o pai da vítima, a operação precisa ocorrer ainda em março. No entanto, o Sistema Único de Saúde (SUS) irá disponibilizar a cirurgia apenas em dezembro.

Em 20 de novembro de 2020, Brenda foi atingida por três tiros de fuzil enquanto brincava com os primos em frente de casa, em Ponta Porã-MS. De imediato, a criança foi encaminhada para um hospital, mas precisou ser transferida para o hospital Universitário da UFGD, de Dourados, região sul de Mato Grosso do Sul. No local ela passou por algumas cirurgias de reconstrução do nariz.

Alcides Gonzalez contou que a criança ficou consciente durante todo o trajeto e apresentava dificuldades para respirar.

O pai contou que a família está se mobilizando para arrecadar dinheiro e arcar com os custos do procedimento cirúrgico.