Covid-19: após arrecadar R$ 198 milhões para campanha, veterano da Segunda Guerra recebe 140 mil cartões de aniversário

O capitão Tom Moore realizou um grande feito. Ele arrecadou cerca de R$ 198 milhões (£ 29 milhões) para ajudar no combate ao novo coronavírus após dar 100 voltas, com auxílio de um andador, em seu jardim. Tom completará 100 anos na próxima quinta-feira (30) e já recebeu mais de 140 mil cartões de aniversário.

A caminhada histórica fez com que o idoso superasse o recorde de maior valor, em dinheiro, arrecadado por um indivíduo através de uma caminhada de caridade. Além disso, Tom é reconhecido como a pessoa mais velha a ficar em primeiro lugar na principal parada musical do Reino Unido, graças a sua colaboração com o cantor Michael Ball em um cover de You’ll Never Walk Alone.

Com a aproximação do aniversário de 100 anos do capitão, mais de 140 mil pessoas do Reino Unido enviaram cartões de aniversário para Tom. 120 mil deles, desejando-lhe felicitações e agradecendo-lhe pela incrível façanha.

Além disso, O South Midlands Mail Center também já juntou 25 mil cartões enviados por simpatizantes. O grande montante de cartas exigiu que o centro de correspondência local precisasse adaptar o local para dar conta do número de cartões recebidos.

Tom, que já havia recusado qualquer presente do público, pediu apenas que eles seguissem fazendo doações para pessoas que sofrem com o resultado da pandemia do novo coronavírus.

“Continuo recebendo muitos itens adoráveis. Eu realmente tenho tudo o que preciso, mas outros estão lutando devido ao Covid-19, portanto, em vez de me dar, procure doar essas ofertas generosas para uma clínica ou para alguém da sua comunidade. Obrigado”, escreveu ele no Twitter.