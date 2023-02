Corretor de imóveis morre após tomar ‘loló’ por engano

O caso foi registrado como morte acidental na polícia

O corretor de imóveis Arivane Almeida, de 49 anos, morreu em um hospital de Goiânia. O boletim de ocorrência da Polícia Civil descreveu que Arivane passou mal após tomar acidentalmente a droga “loló”, um solvente inalante.

Arivane morreu na última terça-feira (21) e o caso foi registrado como morte acidental na polícia. Nas redes sociais, um irmão de Arivane publicou que o corretor foi velado em Caldas Novas e enterrado em Palmelo, cidade natal dele.

Luto



O ex-prefeito de Caldas Novas Evandro Magal lamentou a morte de Arivane. Na publicação, o político disse que o corretor foi vítima de uma parada cardíaca.

“Com pesar recebi a notícia do falecimento do corretor de imóveis, meu grande amigo, de uma família que tenho grande estima e que considero como minha família, Arivane Almeida, irmão do Ari”, lamentou.

Em nota também publicada nas redes sociais, a Prefeitura de Palmelo também lamentou a morte de Arivane.

“Nossos mais sinceros sentimentos a todos os familiares e amigos do Arivane Almeida de Morais. Que Jesus possa confortar todos os familiares e amigos”, escreveu.