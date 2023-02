Com família ilhada em SP, Joana Prado pede orações para chuva passar

já são 48 mortes registradas até então, a maioria delas em São Sebastião, mas muitas pessoas ainda seguem desaparecidas

Por meio de seu Instagram, Joana Prado, que ficou conhecida nos anos 1990 por fazer o papel da Feiticeira, pediu orações por São Paulo, que enfrenta fortes chuvas no litoral, onde parte de sua faília ficou ilhada.

Segundo as autoridades, já são 48 mortes registradas até então, a maioria delas em São Sebastião, mas muitas pessoas ainda seguem desaparecidas.

“Minha cunhada e meu irmão passaram a noite com água até o pescoço, em cima de uma prancha de surfe. Assim como eles, muitas pessoas lá estão sofrendo, então fica aqui a minha solidariedade. O que puder ajudar, vamos ajudar. As buscas continuam, vamos orar para essa chuva cessar e as rodovias serem abertas”, disse ela em vídeo.