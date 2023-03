Corpos de mãe e filha são encontrados após deslizamento em Manaus

Durante as buscas, moradores ajudaram os bombeiros no resgate da família, e havia uma expectativa de que as duas estivessem vivas

Oito corpos foram retirados de um deslizamento de terra, sendo quatro adultos e quatro crianças, na Comunidade Nova Floresta, na Zona Leste de Manaus. Entre elas, foram encontrados dois corpos abraçados de uma mulher e da filha dela sob escombros, na madrugada desta segunda-feira (13) Segundo o Corpo de Bombeiros, cerca de nove casas foram atingidas pela terra. Leia também Congresso terá valor recorde de emendas com Lula, que ainda busca apoio parlamentar

Coreia do Norte afirma ter lançado dois mísseis de cruzeiro de um submarino, segundo KCNA

Militar do Exército leva 3 tiros após reagir a arrastão em viaduto no Rio Os corpos da mulher e da filha foram encaminhados, assim como os demais, para o Instituto Médico Legal (IML). Buscas continuam O comandante do Corpo de Bombeiros do Amazonas, coronel Orleison Muniz, disse na madrugada desta segunda que os agentes continuam procurando sobreviventes. “Temos 48 homens no local e estamos com uma estrutura que vai nos ajudar nesse trabalho, como a iluminação e também tratores. Temos também homens da Defesa Civil aqui conosco e vamos ficar aqui o tempo que for necessário para vasculhar a área em busca das vítimas desse trágico acidente”, afirmou. Além das forças de segurança, moradores do local também ajudam nas buscas. Eles usam pás, enxadas e baldes para tentar encontrar sobreviventes entre os escombros. O Governo do Amazonas também disponibilizou homens da Defesa Civil e da Assistência Social para auxiliar no trabalho. O Hospital 28 de Agosto está pronto para receber sobreviventes. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE