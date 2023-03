Coreia do Norte afirma ter lançado dois mísseis de cruzeiro de um submarino, segundo KCNA

Os lançamentos foram feitos em direção ao mar na cidade costeira de Sinpo (leste da Coreia do Norte) na manhã deste domingo, segundo a KCNA

A Coreia do Norte lançou dois mísseis de cruzeiro de um submarino neste domingo (12), anunciou a agência de notícias norte-coreana KCNA, poucas horas antes dos exercícios militares conjuntos entre a Coreia do Sul e os Estados Unidos.

Os lançamentos foram feitos em direção ao mar na cidade costeira de Sinpo (leste da Coreia do Norte) na manhã deste domingo, segundo a KCNA.

O exército sul-coreano, citado pela agência Yonhap, confirmou por seu lado ter detectado um novo lançamento de míssil.

A Coreia do Norte alertou que tais exercícios militares poderiam ser vistos como uma “declaração de guerra”.

A informação da KCNA indica que o lançamento “mostra a inabalável” determinação da Coreia do Norte em enfrentar uma situação em que as forças “do imperialismo americano e sua fantoche Coreia do Sul mostram cada vez mais claramente que são manobras” contra a República Popular Democrática da Coreia.

A KCNA indica que o exercício foi bem-sucedido e os mísseis atingiram seus alvos não especificados nas águas da costa leste da Península Coreana.

Segundo a KCNA, o lançamento permitiu “verificar a atual postura operacional dos meios de dissuasão nuclear em diferentes espaços”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

© Agence France-Presse