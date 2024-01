Corpo de mulher é encontrado em estádio na BA

O corpo da vítima apresentava várias lesões

No último domingo (28), no Estádio Municipal Agnaldo Bento dos Santos, localizado no centro de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, uma mulher de 34 anos, identificada como Renilda Dias Soares, foi encontrada morta.

A Polícia Civil informou que o corpo apresentava várias lesões, e medidas para remoção e perícia foram imediatamente acionadas. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) está conduzindo as análises necessárias, e o laudo resultante deverá esclarecer a causa da morte.

O processo de investigação está em andamento, com testemunhas sendo ouvidas e as imagens das câmeras de segurança do local sendo minuciosamente analisadas.