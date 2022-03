Corpo de jovem é encontrado amarrado e com marcas de tiros em Maceió, AL

O homem, que não teve a identidade revelada, estava com as mãos e pés amarrados, e apresentava marcas de balas no antebraço e na cabeça

Nesta segunda-feira, 21, o corpo de um rapaz foi encontrado pela polícia no bairro do Pontal da Barra, no litoral sul de Maceió. De acordo com as autoridades, o corpo estava com sinais de perfurações causadas por disparos de arma de fogo e estava amarrado.

Segundo os militares da Força Tarefa, o homem, que não teve a identidade revelada, estava com as mãos e pés amarrados, e apresentava marcas de balas no antebraço e na cabeça.

Nem a identidade dos suspeitos e a possível motivação do crime ainda não foram divulgados pela polícia.

No local, estiveram agentes da Delegacia de Homicídios de Capital e peritos do Instituto de Criminalística para efetuar os primeiros levantamentos da investigação.

O Instituto Médico Legal recolheu o corpo para realizar a necropsia.