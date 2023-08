Corpo de homem é encontrado em estado de decomposição dentro da própia casa em SP

Foram identificados no corpo indícios de violência, além de manchas de sangue

Um homem, de 58 anos, foi encontrado sem vida em sua própia casa, no bairro Sá Catarina de Moraes, localizado em São Vicente, litoral de São Paulo.

De acordo com informações presentes no Boletim de Ocorrência, vizinhos alarmaram o primo da vítima após notarem um odor forte emanando da residência. O parente, preocupado com a situação, se dirigiu à casa e, ao perceber a ausência de resposta aos chamados, pulou o muro para averiguar, tristemente deparando-se com o corpo da vítima.

As autoridades acionaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na sexta-feira, 11 de agosto. Os paramédicos, ao chegarem ao local, constataram que o corpo já estava em avançado estado de decomposição, indicando que o falecimento ocorreu há algum tempo. A PM, por sua vez, procedeu com o isolamento da área para permitir a realização da perícia técnica.

Foram identificados no corpo indícios de violência, além de manchas de sangue, e foi constatado que o homem estava caído no chão, com as mãos amarradas atrás das costas e um pano cobrindo a cabeça. Em conformidade com os procedimentos padrão, uma funerária foi chamada para remover o corpo, que foi posteriormente encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os devidos exames.