Corpo de bebê é encontrado em córrego em Aparecida de Goiânia

O pai da criança é apontado como suspeito do crime e já se entregou às autoridades policiais

Em Aparecida de Goiânia na madrugada deste domingo (7), um bebê de 1 ano e 4 meses foi encontrado morto em um córrego na Região Metropolitana da capital.

O incidente ocorreu no setor Parque Ibirapuera. O delegado responsável pelo caso, João Victor Sitônio Costa, informou que o suspeito está detido na delegacia e será alvo de investigação não apenas pelo suposto homicídio do filho, mas também por agressões à companheira.

De acordo com o relato do Corpo de Bombeiros, que foi acionado para auxiliar na busca pela criança desaparecida na região de mata do bairro, o bebê teria sido levado de casa pelo próprio pai.

Testemunhas relataram aos bombeiros terem observado movimentação de um homem e ouvido choro de uma criança na área de mata. Ao chegar ao local, a equipe de resgate encontrou o tio da criança, que informou aos militares ter acabado de localizar o bebê, já sem vida, dentro do córrego.