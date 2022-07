Corpo de bebê é encontrado em aterro sanitário do ES

O corpo encontrado dentro de uma sacola, foi recolhido e levado ao Departamento Médico Legal (DML), em Vitória

O corpo de um bebê de aproximadamente dois meses foi encontrado morto em um aterro sanitário na região de Xuri, em Vila Velha, na Grande Vitória, nesta terça-feira (26).

A Guarda Municipal de Vila Velha foi acionada pelo gerente do aterro depois que funcionários acharam a criança. Segundo os agentes, a sacola com o bebê chegou no local em um caminhão que coleta lixo em Guarapari, município vizinho.

O caso foi registrado no plantão do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e é investigado pela Polícia Civil, que tenta identificar os pais da criança e saber a causa da morte.