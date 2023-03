Condenado por estupro é preso suspeito de estuprar menina de 4 anos

O homem cometeu o crime na frente de outra criança

Um homem de 61 anos que foi condenado por estupro foi preso suspeito de estuprar uma menina de 4 anos na frente de outra criança, em Morrinhos, no sul de Goiás. A prisão aconteceu nesta sexta-feira (3), mas as investigações começaram no mês de fevereiro

Segundo a Polícia Civil, a criança contou a situação para mãe que, em seguida, procurou uma delegacia.

O delegado responsável pela investigação do caso, Fernando Gontijo, disse que a condenação foi finalizada em 2020.

Segundo a Polícia Civil, a mãe da menina procurou a delegacia e disse que a filha contou que o investigado, que mora próximo da casa dela, a atraiu para dentro da residência dele.

Depois, ele colocou a criança sobre a mesa da cozinha e praticou os atos libidinosos. A situação aconteceu na presença de outra criança de 5 anos. À Polícia Civil, ele afirmou que colocou a criança na mesa de casa, mas nega a prática do crime sexual.

Conforme a PC, ele condenado anteriormente pelo mesmo crime, estupro de vulnerável, e cumpriu a pena de 8 anos de prisão.