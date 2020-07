PUBLICIDADE

Com apenas 2 meses de vida, bebê se recupera da Covid-19 e ganha festa de comemoração Nesta segunda-feira (6), o casal Laysa e Gustavo Albertino e o filho Benício, de apenas 2 meses, organizaram uma festa para comemorar o mêsversário e a cura do bebê recém-nascido. Toda a família testou positivo para a Covid-19. As informações são do G1.

Gustavo foi o primeiro a contrair a doença. Ele transmitiu para a mulher e o filho no começo de junho. Os sintomas eram leves e ninguém precisou ser hospitalizado. “Meu marido começou a sentir dores no corpo, tosse e febre, mas no hospital diziam que não era coronavírus. Os dias foram passando e eu também passei a ter sintomas. A médica pediu para a gente se isolar, ficar longe dos nossos três filhos e para eu parar de amamentar. Tive que pedir para a minha mãe ficar com eles e introduzimos uma fórmula para o Benício”, contou Laysa.

O pai da criança ainda sente sequelas do vírus e, de vez em quando, fica um pouco cansado. Mesmo assim decidiram fazer a comemoração pela saúde e mais um mês de Benício. “Foi uma celebração especial por termos vencido a Covid-19”, disse o casal ao G1