Colisão frontal sobre a Barragem do Lago Paranoá, deixa pessoa ferida

O CBMDF atendeu a uma ocorrência referente a um acidente de trânsito na Barragem do Lago Paranoá, resultando em uma pessoa ferida

Na madrugada desta quarta-feira, 06, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a uma ocorrência, empenhando 03 viaturas e 14 militares, referente a um acidente de trânsito na Barragem do Lago Paranoá, resultando em uma pessoa ferida.

Chegando ao local os bombeiros constataram que se tratava de uma colisão frontal entre o micro-ônibus Mercedes Benz, de cor prata, conduzido pelo senhor J. F. S, de 38 anos, que não se feriu, e o veículo de passeio, VW Up, de cor branca, conduzido pelo senhor A. J. C. F, de 24 anos que andava pela cena no momento da chegada do socorro.

O senho que estava dirigindo o VW Up foi atendido e transportado ao Hospital Regional do Paranoá consciente, orientado e queixando de muita dor acima da crista ilíaca esquerda, com provável fratura de costela.

O trânsito ficou completamente interrompido durante o atendimento.

O local ficou aos cuidados da Polícia Militar do DF.