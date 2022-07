Colisão entre caminhão e carro de passeio na EPIA norte deixa um homem ferido

Nesta sexta, 08, o CBMDF atendeu a uma ocorrência referente a um acidente de trânsito na EPIA norte, resultando em homem ferido

Na manhã desta sexta-feira, 08, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a uma ocorrência, empenhando 03 viaturas e 14 militares, referente a um acidente de trânsito na EPIA norte, Sobradinho, altura do SMU, resultando em homem ferido.

Chegando ao local as equipes constataram que se tratava de uma colisão traseira entre um caminhão carreta basculante de cor branca carregada de areia e um Renault Clio de cor prata.

Vídeo: Reprodução/ CBMDF

O senhor C. J. R. S. de 35 anos, condutor do caminhão, não se feriu.

O senhor J. A. N. G. de 49 anos, condutor do Clio, foi atendido e transportado ao IHBB sentindo dores no tórax. Segundo relatos do próprio motorista do veículo de passeio, ele teria passado mal ao volante, colidindo na traseira do caminhão que estava parado no acostamento da via.

Uma das faixas de rolamento ficou fechada durante o atendimento.