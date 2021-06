Cobra cascavel é encontrada em varanda de residência

“É um espaço de nossa casa que frequentamos muito”, disse o dono da casa

Nesta quarta-feira (2), uma gata alertou seu dono sobre a presença de uma cobra cascavel na varanda de uma residência. De acordo com informações do G1, Guilherme do Carmo Rodrigues, de 28 anos, mora em uma propriedade rural de Bandeirantes (MS) e se assustou com a serpente.

“A Mila é um filhote muito esperto. Na hora que ela viu a cobra ela parou, se arrepiou e depois saiu correndo. Ela quase foi atacada pela cascavel “, disse Guilherme.

O analista técnico contou que que o próprio pai foi quem capturou a cascavel. Sem causar ferimentos na serpente, ele a colocou dentro de um balde e soltou o animal em uma região afastada da propriedade.

“É um espaço de nossa casa que frequentamos muito. Eu estava indo buscar um mamão quando fui surpreendido por essa animal. Depois que a gata saiu de perto, eu notei que se tratava dessa cascavel. Foi um grande susto”, afirmou Guilherme