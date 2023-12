Clínica de estética é acusada de gravar mulheres nuas sem consentimento

No perfil, o responsável pela exposição do caso se declara “mais uma vítima” da mulher

Um conjunto de mulheres está acusando a proprietária de uma clínica de estética em Fortaleza, no Ceará, de gravar imagens de clientes nuas, sem o devido consentimento. A empresária em questão, identificada como Val Silveira, é acusada de filmar clientes, bem como amigos e familiares, sem autorização.

As imagens, capturadas sem consentimento, foram divulgadas publicamente. Na segunda-feira (11), os perfis vinculados à dona da clínica começaram a compartilhar diversas fotos, exibindo diferentes clientes. As imagens foram postadas com tarjas, e as clientes foram convidadas a enviar mensagens para terem acesso ao conteúdo completo gravado delas. No perfil, o responsável pela exposição do caso se declara “mais uma vítima” da mulher.

A Secretaria de Segurança Pública do Ceará afirmou que está investigando a denúncia de “crime contra a dignidade sexual, que teria sido praticado em ambiente virtual”. A Polícia Civil informou que boletins de ocorrência foram registrados na delegacia do 6° Distrito Policial e, posteriormente, transferidos para a Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza.

A dona da clínica também registrou um boletim de ocorrência, alegando ter tido seu perfil nas redes sociais invadido, conforme informado pelas autoridades policiais.