Cinco motos furtadas foram recuperadas pela PMDF

Nesta quinta, a PMDF por meio do Gtop 30 recuperaram cinco motos de origem ilícita que estavam em um desmanche no Sol Nascente

Por volta das 17h desta quinta-feira, 14, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) por meio do Grupo Tático Operacional do 10º Batalhão (Gtop 30) recuperaram cinco motos de origem ilícita que estavam em um desmanche no Setor Habitacional Sol Nascente.

O policiamento orientado pela inteligência levantou informações sobre um imóvel no Condomínio Novo Horizonte onde estavam as motos.

A equipe do Gtop 30 se deslocou até local e encontrou as motos e ferramentas usadas no desmanche e adulteração dos veículos. Um homem foi detido.

As motos foram apreendidas e levadas à 15ª Delegacia para registro da ocorrência.