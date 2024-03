Ciclista morre após ser atropelado por um micro-ônibus em MT

Um ciclista de 63 anos veio a óbito após ser atropelado por um micro-ônibus da Prefeitura de Matupá, localizada a 696 km de Cuiabá, no último domingo (24), em Nobres, a 151 km de Cuiabá.

Segundo o relato contido no boletim de ocorrência, o micro-ônibus em questão é utilizado para o transporte de pacientes em tratamento de saúde.

De acordo com as informações da polícia, o trágico incidente ocorreu quando o motorista do micro-ônibus estava passando em frente a um posto de combustível situado entre as BRs 163 e 364. Nesse momento, o condutor reduziu a velocidade ao se deparar com a placa de ‘Pare’. Dois ciclistas transitavam pela via, e entre eles estava Benedito, que, infelizmente, não percebeu o veículo parado, colidindo na lateral do micro-ônibus e sendo atropelado em seguida.

Os serviços de socorro foram acionados imediatamente, porém, apesar dos esforços, o ciclista não resistiu aos ferimentos e veio a falecer no local do acidente.