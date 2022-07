Caseiro e mulher são condenados por matar casal de idosos e mutilar corpos em fazenda

O caseiro Bruno Alves e a mulher dele, Luciana Rodrigues, foram condenados por matar e mutilar os corpos de um casal de idosos na fazenda

Nesta quinta-feira, 21, o caseiro Bruno Alves dos Santos e a mulher dele, Luciana Rodrigues de Sousa costa, foram condenados por matar e mutilar os corpos de um casal de idosos na fazenda onde moravam, em Santo Antônio do Descoberto, no Entorno do Distrito Federal.

Os jurados decidiram condenar a mulher do caseiro a 46 anos de prisão. O marido foi condenado a 38 anos.

O júri sentenciou o casal por homicídio duplo qualificado, com agravantes por motivo torpe, recurso que impossibilitou a defesa e meio cruel.

O crime aconteceu fevereiro de 2019 e o casal está preso desde então.

Corpos mutilados

De acordo com registro da Polícia Militar feito na época, ao entrarem na casa, os militares viram o corpo de Iolanda Davi de Souza Machado, de 72 anos, na sala da casa.

O rosto estava “desfigurado e com várias lesões na face e mão direita, faltando alguns dedos”, de acordo com o relato.

Já do lado de fora, próximo à cerca, foi localizado o corpo do marido dela, Eltenor de Sousa, de 84 anos. Ele estava com o rosto também desfigurado e teve a mão esquerda decepada. A vítima tinha lesões nos braços e antebraços causadas por facão.

O delegado Fabiano Medeiros revelou à época do crime que o caseiro trabalhava no local há pouco tempo.

Após matar os idosos, Bruno Alves e a mulher roubaram dois revólveres e uma caminhonete.