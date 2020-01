Casal que estava desaparecido desde o Réveillon é localizado almoçando em restaurante 

PUBLICIDADE 

Um casal de turistas que desapareceu após enviar mensagens para os familiares desejando feliz ano novo reapareceu após quatro dias sem qualquer pista do paradeiro dos dois. Os familiares viajaram até o litoral para procurá-los, após receberem mensagens de quiosqueiros avisando que eles haviam sido vistos.

Os jovens desapareceram após a virada de ano. Pietro Felipe Papini, de 20 anos, é de Atibaia-SP, e Leticia Rodrigues Moraes de Lima, de 20 anos, é de Itaquaquecetuba-SP. Os dois namoram há um ano e já haviam feito outras viagens juntos, sempre deixando as famílias informadas sobre onde estavam.

De acordo com os parentes do casal, o plano inicial era que eles voltassem já na quarta-feira (1º), porque Leticia trabalharia no dia seguinte. De acordo com a mãe da menina, ela chegou a falar com a filha no telefone no primeiro dia do ano. Os dois sumiram após esse contato, com todas as ligações dos familiares caindo direto na caixa postal.

Segundo o Portal G1, quiosqueiros da Prainha Branca, na divisa entre as cidades de Bertioga e Guarujá, viram o casal pela região e entraram em contato com os familiares para avisar .

O pai de Pietro viajou até o local onde eles supostamente teriam sido vistos pela última vez e encontrou o casal almoçando em um restaurante da região. A mãe da menina conta que a jovem disse que quebrou o celular e estavam tentando entrar em contato, porém, ela disse não acreditar.

Os familiares dos jovens acionaram a Polícia, notificando o desaparecimento, entraram em contato com os hospitais de Bertioga e chegaram a pensar que eles estariam correndo algum perigo.

O pai de Pietro levou o casal embora para as cidades onde moram na madrugada desta segunda-feira (6).