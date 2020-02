Casal morre carbonizado durante incêndio

PUBLICIDADE 

Nesta terça-feira(25), um homem e uma mulher, de 53 e 60 anos, foram carbonizados na comunidade de Acajatuba, Zona Rural do município de Iranduba, a 27 Km de Manaus. Segundo a Polícia Civil, o caso ocorreu por conta de um incêndio na casa das vítimas.

A policia só ficou cinte do caso após a filha procurar a 31ª Delegacia interativa de polícia (DIP), de Iranduba, para fazer o Boletim de ocorrência. Ainda segundo a polícia o fogo pode ter sido causado por conta de uma descarga elétrica.

De acordo com a delegada da DIP, Sylvia Laureana, os vizinhos das vítimas acordaram com as chamas do incêndio na madrugada de terça-feira. Eles tentaram conter o fogo, mas, por a casa ser feita de madeira, não conseguiram ajudar.

Quando a polícia chegou os corpos já estavam carbonizados.

De forma preliminar, a delegada explicou que o incêndio pode ter sido provocado por uma descarga elétrica, mas após os resultados da perícia, a causa deve ser confirmada.

