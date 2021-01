Casal irado com o ‘Big Brother’ após imagens de sexo vazarem

PUBLICIDADE

Uma semana depois do vazamento das cenas de sexo explícito de Zena e André no Big Brother – A Revolução, do canal português TVI, os dois envolvidos — que se apaixonaram na casa e agora fazem planos de casamento — falaram pela primeira vez sobre a polêmica.

“Confiamos no ‘Big Brother’, na produção, pensamos que as imagens nunca iam passar”, comentou a vencedora do programa, encerrado em dezembro de 2020. “Perguntamos à produção se havia algum tipo de problema, se podíamos fazer (sexo), sempre garantiram que não havia problema, que estávamos protegidos. A confiança foi quebrada. Estou revoltada.”

André também demonstrou indignação. “Sempre nos respeitaram e agora fomos surpreendidos”, comentou o músico. As imagens da intimidade do casal, fora do edredom, foram captadas por alguém da produção com um celular e compartilhadas em um aplicativo de mensagens. Dona do formato Big Brother, a produtora Endemol prometeu apurar e punir o funcionário responsável pelo vazamento.