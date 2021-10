Casal gay é agredido durante abordagem policial

De acordo com o casal, eles chegavam de carro na casa de um parente quando foram abordados por uma viatura da PM

Na tarde de sábado (23), um casal gay denunciou que foi agredido por um policial militar durante uma abordagem em Goiânia. Os dois homens, de 25 e 33 anos, ficaram com ferimentos nos rostos.

O caso aconteceu no Setor Alto da Glória. De acordo com o casal, eles chegavam de carro na casa de um parente quando foram abordados por uma viatura da PM.

Eles ouviram os policiais que gritavam: “Desce do carro!”. Os dois homens saíram do carro, colocaram a mão na cabeça e abriram as pernas.

“Eu abri as pernas, mas acho que ele queria que eu abrisse mais. Ele começou a bater minha cabeça contra o carro. Bateu três vezes e eu não entendi porque estava apanhando, já que eu não tinha feito nada”, contou um dos homens, que não quis se identificar.

Conforme a vítima, o mesmo policial também deu um soco no rosto de seu marido quando ele foi pegar os documentos do casal para comprovar que eles não tinham antecedentes criminais.

“Nunca havia passado por isso. Quando você não tem culpa de nada, você se sente vulnerável. Se a gente não denunciar, essas coisas vão continuar acontecendo”, afirmou.

A reportagem tentou contato com a Polícia Militar do Estado de Goiás, mas até o momento não obteve resposta.