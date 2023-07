Casal é preso tendo relações sexuais em caminhonete no PR

Quando os policiais se aproximaram, o homem sentou no assento do motorista, ligou o carro e tentou fugir

Nesta quarta-feira (12), um casal foi preso depois de ser flagrado fazendo sexo dentro de uma caminhonete, no Paraná.

Segundo informações da Polícia Militar, os dois estavam no banco traseiro do veículo. Quando os policiais se aproximaram, o homem sentou no assento do motorista, ligou o carro e tentou fugir.

Os dois foram encontrados em um estacionamento, os PMs apuraram que o rapaz não tinha carteira de motorista.

O casal foi levado para a delegacia.