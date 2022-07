Casal é preso por chantagear e exigir dinheiro de mulher para não difamá-la no trabalho em MT

Nessa quarta, 06, um casal foi preso em flagrante por extorsão majorada por chantagear e exigir dinheiro de uma mulher para não difamá-la

Nessa quarta-feira, 06, um casal foi preso em flagrante por extorsão majorada por chantagear e exigir dinheiro de uma mulher para não difamá-la no trabalho em Diamantino, a 209 km de Cuiabá.

De acordo com a Polícia Civil, o casal pedia também à vitima sacolões de alimentos e outros materiais como bicicletas e uma televisão.

Conforme a polícia, o homem, de 43 anos, e a esposa, de 38 anos, já tinham ameaçado a vítima em diversas ocasiões e exigiram até a compra de duas bicicletas para os filhos.

No final do ano passado, a vítima conversou por um aplicativo de mensagens com a suspeita. A investigação aponta que o homem de 43 anos trabalha com a vítima. Depois, o casal passou a extorquir a mulher sob a ameaça de difamá-la no trabalho e que iriam ‘resolver do jeito deles’.

A última ameaça ocorreu na quarta-feira, 06.

Durante os últimos meses, o suspeito e a esposa passaram a extorquir a vítima que, sentindo-se intimidada, começou a pagar valores mensais ao casal.

Além disso, os sacolões que a vítima recebia do trabalho também eram entregues aos suspeitos, totalizando 15 cestas de alimentos que variavam de R$ 300 e R$ 400 cada uma.

Duas bicicletas, no valor de R$ 2 mil, foram adquiridas pela vítima e entregue para os filhos dos suspeitos, que no mês passado exigiram à vítima comprasse uma televisão.

Nesta quarta-feira, o casal voltou a exigir dinheiro da vítima, que se negou a pagar sendo ameaçada caso procurasse a delegacia para fazer uma denúncia.

A mulher disse que a vítima teria que dar R$ 850. A vítima disse então que iria ao banco sacar o valor e foi até a Delegacia de Diamantino.

Enquanto registrava o boletim de ocorrência, a vítima recebeu uma ligação dos suspeitos pedindo novamente dinheiro e fazendo ameaças.

Uma equipe da Polícia Civil localizou o casal, que foi detido em flagrante e encaminhado à delegacia.

Uma das bicicletas compradas pela vítima foi apreendida com os suspeitos.