Casal desaparecido em SP é detido no Líbano

O que era para ser uma viagem para fazer compras em São Paulo se tornou caso de polícia internacional. Igor Antônio dos Santos Cabral, de 26 anos, e Juliana Nunes do Nascimento, de 31 anos, saíram de Carazinho, no Rio Grande do Norte, para a capital paulista no dia 13 de dezembro.

Eles teriam chegado em SP no dia 14, e mantiveram contato com os familiares até o dia 18 de dezembro, e por volta das 16h deste dia aconteceu a última visualização no aplicativo de mensagens.

As buscas pelo casal começaram, e no dia 29 de dezembro, os familiares foram à delegacia para contar que receberam contato de autoridades consulares do Líbano, que avisaram que Igor e Juliana foram detidos ao desembarcarem no Aeroporto em Beirute.

A embaixada não informou à polícia o motivo da detenção do casal, mas isso teria sido informado aos familiares, que não quiseram falar sobre o assunto. Ainda não há informações sobre se e quando eles voltarão ao Brasil.