Casal de músicos realiza shows em varanda durante quarentena

PUBLICIDADE 

Dois músicos registraram o momento em que realizavam um show na varanda de casa, devido a pandemia do coronavírus. O vídeo do casal viralizou nas redes sociais. O músico Luis Carlos Colman e a musicista Ana Paula estão juntos há mais de sete anos.

O homem, de 63 anos, conta que é músico há 45 anos. Sem poder tocar em bares, pubs e restaurantes, fechados após a pandemia, ele resolveu montar seus equipamentos na varanda da casa, em Campo Grande-MS. Acompanhado da esposa, que também é musicista, os dois realizam o show caseiro.

Posted by Carlos Colman on Sunday, March 22, 2020

Filho de um sanfoneiro, Luis nasceu em um ambiente musical e considera a sua relação com a arte a maior de sua vida. Além de cantor, ele também é compositor e violonista. Colman conta que a esposa Ana Paula era sua aluna de violão. Os dois estão juntos há mais de sete anos. Ambos realizavam shows na noite, em bares, pubs e restaurantes, até a pandemia chegar na cidade. Além de músico, Luis também é professor de violão. Por estar entre o grupo de risco, ele teve que cancelar as aulas e os shows. Já Ana é funcionária pública e está fazendo home office.

Como forma de contornar a situação e trazer alegria para a vizinhança, os equipamentos e instrumentos foram levados para a sacada do apartamento e, aos fins de semana, Luis e Ana realizam shows em casa.

O músico também relata que inicialmente os vizinhos acharam a situação curiosa. Com o tempo, ao perceberem que a música era agradável, eles começaram a aplaudir as canções, acompanhados de outro condôminos. O retorno do público motivou o casal a continuar. Em uma das lives, postada na internet, Luis conta que eles chegaram a ter 20 mil visualizações.