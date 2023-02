Casal de médicos atira contra policiais antes de ser preso por pornografia infantil

Operação que visava combater o armazenamento de pornografia infantil em computadores de dois médicos

Um casal de médicos de Ji-Paraná (RO) foi preso em flagrante, nesta segunda-feira (13), por armazenar imagens de crianças tendo relações sexuais e atirar contra agentes da segurança pública.

A prisão foi feita pela Polícia Civil, durante uma operação que visava combater o armazenamento de pornografia infantil em computadores de dois médicos.

Segundo a polícia, o crime praticado pelos profissionais da saúde foi constatado pelo Laboratório Cibernético (Ciber LAB) do Departamento de Estratégia e Inteligência e, por isso, foi solicitado na Justiça o cumprimento de um mandado de busca e apreensão no imóvel do casal.

A ordem judicial foi cumprida nesta segunda-feira, no entanto, quando os policiais se aproximavam da casa, os médicos sacaram pistolas e dispararam contra os agentes da Polícia Civil.

Um dos policiais foi atingido pelos estilhaços e precisou ser socorrido. Logo depois, a Polícia Civil conseguiu entrar na casa e prendeu o casal de médicos em flagrante.

Os nomes dos médicos não foram divulgados até a noite desta segunda-feira e a polícia não informou, por enquanto, ser o conteúdo de pornografia infantil era de pacientes do casal.