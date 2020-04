Casal de 88 anos contrai coronavírus junto e recebe alta no mesmo dia

PUBLICIDADE 

Um casal de espanhóis que está a 65 anos casado se curou junto do novo coronavírus. José Prieto Cerrudo e Guadalupe Matas Hernández foram internados no mesmo quarto após o diagnósticol da doença e os dois faziam parte do grupo de risco. Aos 88 anos eles se curaram e voltaram para casa no dia 30 de março.

No dia 8 de março a família do casal comemorou o aniversário de José e Guadalupe. Mas, quatro dias antes, José começou a tossir muito e tomar antibióticos após ter se consultado no hospital. Mesmo assim ele continuou tendo febre e dor de cabeça e, no dia 14, foi internado no hospital Cruz Vermelha de Madri.

José testou positivo para o novo coronavírus no dia de sua internação. Para não ficar sozinha, Guadalupe se mudou para casa de uma de suas filhas, onde começou a apresentar os mesmos sintomas do marido. Ela também foi internada com coronavírus em um andar diferente. Foi ai que José pediu para ficar junto com ela, e o médico concordou.

Após duas semanas internados, o casal recebeu alta na última segunda e estão confinados em casa. José se recuperou da doença mesmo tendo condições preexistentes que agravaram a situação, como um AVC.