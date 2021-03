Casados há 63 anos, idosos morrem de Covid-19 no mesmo dia

Segundo a neta do casal, Jorgânia Medeiros, 27, o casal havia tomado somente a primeira dose da Coronavac

O casal de idosos João Cipriano de Araújo, 95 anos, e Joana Elisia de Araújo, 86, morreram no mesmo dia devido a Covid-19, na cidade de São João do Sabugi (RN). A dupla estava casada há 63 anos e faleceram em casa, no último domingo (28). As informações são do G1.

Segundo a neta do casal, Jorgânia Medeiros, 27, o casal havia tomado somente a primeira dose da vacina contra o coronavírus. Entretanto, oito dias após a vacinação, os dois começaram a apresentar sintomas da doença. Ao realizarem o teste, foi confirmado que os idosos tinham contraído a Covid-19.

João Cipriano e Joana Elisia não chegaram a ser internados. Eles estavam mantendo o repouso na residência em que moravam. A idosa faleceu às 4h da manhã. Já o esposo veio a óbito sete horas depois.

Como o casal tomou apenas a primeira dose da Coronavac, a eficácia do medicamento estava comprometida. Além disso, seria preciso que os dois esperassem o período da ‘janela imunológica’.