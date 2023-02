Casa desaba durante forte chuva e mata uma criança esmagada

Segundo a Defesa Civil, a casa não foi construída adequadamente no local

Uma criança de 4 anos morreu esmagada após o desabamento de uma casa de alvenaria no município de Maraã, no interior do Amazonas, nesta quarta-feira (22). Segundo a Defesa Civil do município, fortes chuvas causaram o desabamento do imóvel.

Outras quatro mulheres estavam no local, mas conseguiram ser resgatadas com ferimentos leves. Elas foram atendidas no Hospital de Maraã.

A Defesa Civil atendeu a ocorrência e informou que ajudou no resgate das vítimas logo após o ocorrido.

Ainda segundo o órgão, a casa não foi construída adequadamente no local e que na tarde desta quarta devido as fortes chuvas o barranco cedeu, causando desmoronamento da estrutura.