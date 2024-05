Casa de madeira é incendiada após celular explodir enquanto carregava

Na segunda-feira (29), em Nova Monte Verde, localidade situada a 920 km de Cuiabá, um incêndio devastou uma casa de madeira após a explosão de um celular.

O Corpo de Bombeiros Militar (CBMMT) foi acionado por volta das 13h, mas ao chegarem ao local, o fogo já havia sido controlado. Segundo relatos da moradora aos bombeiros, o incêndio teve início em uma extensão onde um celular estava sendo carregado. Ao segurar o aparelho, este começou a pegar fogo.

Assustada, a moradora jogou o celular sobre a cama, resultando na propagação das chamas pelo colchão, quarto e demais cômodos da casa. A vítima não conseguiu fornecer uma lista completa dos pertences perdidos no incêndio, porém afirmou que ela e sua filha ficaram apenas com as roupas que vestiam.