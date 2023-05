Carro é esmagado por trator, mas motorista consegue sobreviver em BH

Ele foi socorrido com intenso sangramento, mas estava consciente no momento do resgate, segundo o Corpo de Bombeiros

Um homem sobreviveu após o veículo Fiat Strada que dirigia ter sido esmagado por um trator na manhã desta sexta-feira (26), em Belo Horizonte. O homem dirigia o carro na Rua Menotti, no bairro Vila Oeste, quando foi atingido em cheio por um trator. Ele foi socorrido com intenso sangramento, mas estava consciente no momento do resgate, segundo o Corpo de Bombeiros. O "espaço vital no interior do veículo ficou preservado" e o condutor não ficou preso às ferragens, mas apenas retido, que é quando o corpo fica livre, mas sem mobilidade devido a obstáculos. O homem, não identificado, foi conduzido pelo Samu a um hospital da região. O estado de saúde dele não foi informado. As circunstâncias do acidente também não foram reveladas. O UOL entrou em contato com O Corpo de Bombeiros e a Secretaria de Saúde de Minas Gerais, mas até o momento não obteve respostas aos questionamentos.