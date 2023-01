Carrinho de reboque desgovernado atropela mulher

Nas imagens, é possível observar que a mulher cai no chão e o carrinho a atropela

Um vídeo que circula nas redes sociais nesta quarta-feira (18) mostra uma mulher caminhando em uma rua no bairro Jardim América, em Paragominas, no sudeste do Pará, quando ela é surpreendida e atropelada por um carrinho de reboque.

Nas imagens, é possível observar que a mulher cai no chão e o carrinho a atropela.

Após o ocorrido, ela levanta do chão e pede ajuda de pessoas próximas. Um pedestre e um motociclista que andavam na rua a ajudam.

O caso aconteceu no último dia 11 e pelas imagens não é possível saber de onde veio o carrinho de reboque.