Carregador de celular pega fogo e incendeia quarto de casa no Tocantins

São Paulo, SP (UOL/Folhapress)

Um carregador de celular que estava conectado à tomada pegou fogo e causou um incêndio no quarto de uma casa em Palmas (TO), na noite desta quinta-feira (4).

A informação sobre o início do incêndio foi dada pelo próprio morador do local ao Corpo de Bombeiros. O incêndio atingiu apenas a suíte da casa e destruiu cama, guarda-roupa, itens pessoais do morador e o banheiro.

O Corpo de Bombeiros informou que uma investigação não foi aberta para confirmar a causa do acidente, já que não há suspeita de crime.

Carregador pode causar incêndio?

Especialistas entrevistados por Tilt em 2021 afirmaram que carregadores originais dificilmente causarão incêndios se forem mantidos na tomada, por isso o ideal é sempre optar por originais -ou ao menos homologados pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações).

João Carlos Lopes Fernandes, professor de engenharia elétrica e de computação, disse que o “carregador original só fornece energia se está conectado [ao celular], os outros não têm nenhuma proteção”.

Em suma, alguns desses carregadores não entendem que não há um aparelho conectado e continuam consumindo corrente elétrica -algo que não ocorre nos originais, a não ser que haja uma luz LED no carregador.

Antonio Carlos Gianoto, professor do departamento de engenharia elétrica da FEI, também alerta contra possíveis problemas na rede elétrica da casa que possam ocasionar incêndios. “Precisa ver as condições, tem muita residência detonada. Mas a chance de entrar em curto é pequena. O carregador ligado na tomada sem celular conectado é como se você tivesse um interruptor sem a lâmpada”