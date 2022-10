Carioca vai a hospital achando que tinha gases e descobre estar grávida momentos antes de dar à luz

“Eu não conseguia ficar em pé, só conseguia ficar deitada no chão, de tanta dor que eu sentia”, lembrou

Uma jovem carioca com dores na barriga procurou um hospital e acabou com uma filha recém-nascida. Juliana Brasileiro, de 25 anos, mãe de Martín, de 2 anos, nem imaginava estar grávida.

O incômodo que sentia, na verdade, já eram os sinais da vinda de Marina.

A aventura começou no último dia 9. Juliana sentiu muita dor no estômago depois de ir ao cinema com o marido e amigos. Como tinha acabado de ficar menstruada e seus ciclos anteriores vieram normais, ela tomou um remédio para cólica.

No dia seguinte, como a dor não melhorou, ela foi para a UPA de Marechal Hermes, onde após cinco horas de espera foi medicada para gases e chegou a tomar laxante.

“Na hora, a médica olhou para mim e disse: ‘Você está com gases, muitos gases’. Mas não deu jeito”, narrou a mãe.

Mas nada de a dor passar. No dia 11, Juliana seguiu a orientação da sogra e foi a uma médica ginecologista, que fez um exame de toque e revelou:

“Minha filha, você está grávida e já está dando à luz, vai agora para uma emergência!”

Juliana correu para a Emergência do Hospital Albert Schweitzer, em Realengo, e Marina nasceu de parto normal.

Agora os pais estão fazendo uma vaquinha para comprar fraldas.