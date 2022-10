No ABC, petistas celebram vitória no berço político de Lula

O local, berço político de Lula e do PT, recebeu apoiadores e simpatizantes e se tornou um estádio de futebol conforme a apuração avançava

Em meio a gritos de apoio a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e xingamentos ao presidente Jair Bolsonaro (PL), milhares de pessoas acompanharam na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, a vitória do petista.

O local, berço político de Lula e do PT, recebeu apoiadores e simpatizantes e se tornou um estádio de futebol conforme a apuração avançava. Se o clima de tensão era palpável no início, a certeza da vitória passou a imperar à medida que Lula se aproximava do rival.

“Vou esperar o resultado para comemorar”, afirmou a servidora pública Estefânia Dantas, de 49 anos. Ela diz que os resultados das últimas eleições foram traumáticos. “Sou ansiosa, passei o último mês com dificuldade para dormir.”

No estacionamento do sindicato, um telão exibia a marcha da apuração. Entre os presentes, o clima era de apreensão, com alguns arriscando uma dose de otimismo. A vitória de Lula era consenso, mas todos afirmavam estar nervosos. Marina Benedito, de 61 anos, professora, estava angustiada. “Estamos vivendo uma barbárie, precisamos acabar com isso, precisamos de mais amor e menos ódio.”

Já o casal Nicole Fernandes de Abreu, de 21 anos, auxiliar de vendas, e Taisler de Freitas, de 20, industrial, afirmava estar com medo. “O sentimento é de nervosismo”, disse Freitas. “Mas acreditamos que a democracia vai vencer.”

A cada atualização, o local vibrava. Conforme Lula se aproximava, os apoiadores comemoravam como se o time deles tivesse marcado um gol. Quando Lula virou, gritos tomaram conta do sindicato. As pessoas, algumas aos prantos, se abraçaram. “É um grito que está preso desde 2018”, afirmou a auxiliar administrativa Beatriz Fernandes de Lima, de 28 anos.

Conforme a vantagem de Lula aumentava, o clima de apreensão dava lugar a uma atmosfera de festa. “Lula voltou!”, cantavam os simpatizantes do presidente eleito. Por vezes, os gritos de apoio a Lula se alternavam com xingamentos a Bolsonaro.

ALÍVIO

Finalmente, as pessoas se mostraram aliviadas. Estranhos se cumprimentavam, parabenizando uns aos outros pela vitória. Quando o resultado foi oficializado, todos comemoraram. Bandeirões petistas balançavam no ritmo da bateria presente no local. Até mesmo um sinalizador vermelho foi aceso, acompanhado pelo canto “Olê, olê, olê, olá, Lula, Lula!”

O microempreendedor Romeu Augusto Andreotti, de 41 anos, gritava a plenos pulmões: “O sigilo acabou!” Para ele, a esperança de que o Brasil possa voltar à normalidade é a maior conquista dessa eleição. “A alegria é pela vitória do Lula e pela derrota do Bolsonaro. A questão aqui é a democracia contra o fascismo.”

