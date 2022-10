Taxas futuras de juros sobem após vitória de Lula e em meio à cautela externa

Os juros futuros avançam na manhã desta segunda-feira, 31, após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para presidente da República

Os juros futuros avançam na manhã desta segunda-feira, 31, após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para presidente da República, mas também em meio ao dólar e yields dos Treasuries mais fortes no exterior em dia de cautela. O sócio gestor da Novus Capital Luiz Eduardo Portella ponderou mais cedo que, embora a abertura do mercado pudesse ser ruim, “o importante vai ser acompanhar ao longo do dia o sinal sobre a equipe econômica” de Lula.

“Pode ir acalmando ao longo do dia”, disse ele, frisando que o mercado estará de olho nos nomes que de fato concorrem para comandar a Economia. “Se vier nome bom de equipe, já vai ser sinalização positiva. Ou negativa, se ruim.”

Às 9h16, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia a 11,75%, de 11,64% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2025 ia para 11,89%, de 11,81%, e o para janeiro de 2024 avançava para 13,03%, de 12,96% no ajuste de sexta-feira. O dólar á vista tinha alta de 0,50%, a R$ 5,3270.