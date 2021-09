Cão perdido pega ônibus sozinho e reencontra dono

Uma foto de Patch começou a rodar nas redes sociais e, graças a isso, o homem o reencontrou

Um cachorro que estava perdido causou comoção nos passageiros de um ônibus em Plumouth, na Inglaterra. Ele teria entrado no veículo e sentado na última fileira dos bancos.

Inicialmente, segundo com a Plymouth CityBus, empresa operadora do ônibus, os passageiros acreditavam que ele estava com uma pessoa, já que ele entrou logo atrás de um homem. Porém, logo depois perceberam que eles estava sozinho e que, possivelmente, ele estaria voltando para casa.

E foi graças as pessoas que seguiam viagem junto ao cachorro que ele pôde reencontrar seu dono. Uma foto de Patch começou a rodar nas redes sociais e, graças a isso, o homem o reencontrou.

“Encontramos algumas coisas estranhas nos ônibus, mas hoje foi uma particularmente estranha. Patch escapou de seus donos e decidiu fazer uma viagem. Depois que os passageiros notaram que ele não havia trazido seu humano com ele, passou algum tempo em nosso Royal Parade Travel Center antes de se reunir com seu proprietário e ser levado de volta para casa”, contou a empresa em sua página no Facebook.