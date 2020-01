Cão corre atrás de ambulância e fica 3 dias esperando dono que morreu

PUBLICIDADE 

Um cãozinho espera há três dias na frente de um Pronto Socorro o dono que faleceu. O caso chamou atenção de pacientes do hospital, que relataram ao Portal G1, neste sábado (25), que estão tentando encontrar um novo lar para o cachorro por meio de uma publicação nas redes sociais.

A autônoma Vera Lúcia Oliveira de Souza, de 47 anos, foi quem registrou o cãozinho depois de buscar um exame no Pronto Socorro, por volta de 13h de sexta-feira (24). De acordo com a autônoma, o cachorro estava muito magro e chamou sua atenção.Após buscar o exame, a autônoma conta que o cão se aproximou e a seguiu durante parte do trajeto.

Ela relata que tem três cães e dois gatos, e por isso não tinha como ajudar, mas pensou em tirar a foto e pedir ajuda nas redes sociais.

A publicação, que rendeu muitos compartilhamentos, é da moradora Luciana Simões Matheus, de 46 anos. Ela é funcionária da Codevida e participa de uma ONG que auxilia animais. Por isso, ela compartilha casos parecidos há cerca de cinco anos em todas suas redes sociais. De acordo com Luciana, a repercussão é muito positiva.

Na postagem, ela fala sobre o cão e o descreve. “Porte pequeno, novinho. Alguém para resgatar ?”. As reações de moradores nos comentários foram positivas. Enquanto alguns elogiaram a fidelidade do cãozinho, outros questionaram se ele poderia ter um novo lar.

O caso ocorreu em Santos-SP.