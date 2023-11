Cão caramelo arranca pedaço de orelha de bandido durante tentativa de furto em GO

O incidente ocorreu na última quarta-feira (8)

Um cachorro de cor caramelo impediu que uma residência fosse furtada em Trindade, na Região Metropolitana da capital. De acordo com o Tenente Victor Hugo, da Polícia Militar (PM), o animal, carinhosamente chamado de “pirulito”, conseguiu evitar o crime ao arrancar um pedaço da orelha do autor, que acabou sendo preso.

O incidente ocorreu na última quarta-feira (8). Os proprietários da casa relataram à polícia que, mesmo após ser mordido pelo cão e enfrentar a agitação provocada pelo animal, o intruso continuou tentando pegar roupas para furtar. Foi nesse momento que um dos moradores interveio e pediu socorro.

O local do incidente foi uma residência na Vila Pai Eterno. O homem, que vivia em situação de rua, foi detido em flagrante. Durante a abordagem, ele forneceu um nome falso, conforme informou o tenente.

As investigações da polícia revelaram que o suspeito estava foragido por envolvimento em um crime de furto anterior. As roupas das vítimas foram recuperadas e o indivíduo detido recebeu atendimento médico após o confronto com o corajoso “pirulito”.