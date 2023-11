Inmet alerta para forte onda de calor

As altas temperaturas devem continuar até meados da próxima semana, mas a área de abrangência do fenômeno deve sofrer alterações

Sim, está muito quente. E a expectativa para os próximos dias, de acordo com o Intituto Nacional de Meteorologia (Inmet), é de que fique ainda mais. Uma onda de calor deve atingir o Brasil ainda nesta semana, e a principal atuação será no interior do país.

Ainda ontem (8), a Organização das Nações Unidas alertou que o fenômeto meteorológico El Niño, associado ao aumento das temperaturas mundiais, deve persistir até abril de 2024. No Hemisfério Sul, onde estamos, o verão começa no dia 22 de dezembro.

Áreas do Centro-Oeste e do Sudeste estão sob aviso meteorológico especial de nível amarelo, com perigo potencial, de onda de calor, pelo menos até sexta (10). E as altas temperaturas devem continuar até meados da próxima semana, mas a área de abrangência do fenômeno deve sofrer alterações.

Municípios de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul já estão sofrendo com as temperaturas máximas, que devem superar os 42°C nos próximos dias.