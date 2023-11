Cantor é flagrado agredindo a própia mãe em bar em GO

A agressão ocorreu após uma discussão acalorada entre os dois

No último sábado (4), o cantor Luan, integrante da dupla Marco e Luan, foi flagrado em um vídeo agredindo sua própria mãe em frente a uma distribuidora em Guapó, localizada na Região Metropolitana de Goiânia.

A agressão ocorreu após uma discussão acalorada entre os dois. Luan empurra sua mãe, que, por sua vez, tenta avançar sobre ele. Em um momento de extrema violência, Luan empurra a mãe com força, fazendo com que ela caia e bata a cabeça no chão.

Mais tarde, a mãe do agressor, identificada como Andréia, gravou um vídeo em que assume a responsabilidade pela agressão que sofreu. Segundo ela, o episódio teria sido desencadeado pelo consumo excessivo de álcool em conjunto com seus medicamentos controlados.