Candidata é eliminada do Enem após despertador tocar para tomar remédio em MT

Esta foi a estreia da jovem no exame, participando apenas como treineira

Uma concorrente do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 foi removida da sala logo no início da prova devido ao acionamento do alarme do celular durante o teste, em Cuiabá. No último domingo (12), os participantes enfrentaram o desafio de responder a 90 questões abrangendo matemática, física, química e biologia, com um tempo limite de 5 horas.

Em Mato Grosso, cerca de 63 mil indivíduos se inscreveram para participar do Enem neste ano. No entanto, no primeiro dia de aplicação, mais de 19 mil candidatos não compareceram aos locais de prova.

Os participantes têm a permissão para deixar as salas antes do término do tempo estipulado, porém, sem portar o caderno de questões. A posse da prova só é autorizada a partir das 17h. O encerramento do exame ocorre às 17h30.