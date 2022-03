Caminhão encosta em fio e caminhoneiro morre eletrocutado

O homem descarregava uma carga em uma fazenda quando, sem perceber o fio de alta tensão, ergueu uma das caçambas basculantes

Um caminhoneiro, de 52 anos, morreu eletrocutado após a caçamba de seu caminhão encostar em um fio de alta tensão. O caso aconteceu no último sábado (12), em Guarantã do Norte, no Mato Grosso.

O homem descarregava uma carga em uma fazenda quando, sem perceber o fio de alta tensão, ergueu uma das caçambas basculantes para mexer na lona e levou o choque.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas, ao chegarem no local, já encontraram a vítima morta. Com a descarga, ele foi arremessado a alguns metros do veículo.

Além do caminheiro, um funcionário da fazenda que ajudava a vítima também levou o choque. Ele sofreu sérias queimaduras, mas segue vivo e foi encaminhado para unidade médica.