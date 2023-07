Caminhão cai e afunda em rio no interior de SP

Apesar do susto, o motorista não sofreu ferimentos e não precisou de atendimento médico

Na madrugada desta quinta-feira (13), um caminhão caiu e afundou em um rio próximo à Paranapanema (SP).

De acordo com a Polícia Rodoviária, o acidente aconteceu na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), quando o motorista teria perdido o controle do veículo, momento em que invadiu a defensa da ponte e caiu no rio.

O Departamento de Estrada de Rodagem (DER), foi até o local para cuidar da retirar do caminhão da água, que estava imerso.