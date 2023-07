Companhia aérea tem falência decretada

Participante do grupo Itapemirim, a companhia aérea parou de operar voos de forma repentina em dezembro de 2021

Foi decretada a falência da Itapemirim Transportes Aéreos, companhia aérea do grupo Itapemirim, que está já não operava desde a véspera do Natal de 2021. As dívidas do grupo chegavam a R$ 253 milhões, e eles tentavam a recuperação judicial desde 2016, sem sucesso.

Na ocasião em que parou de operar voos de forma repentina, o Procon-SP estimou um prejuízo para 133 mil passageiros.

O juiz João de Oliveira Rodrigues decretou a falência no último dia 11, mas ela só foi publicada ontem (17). Ele também determinou a nomeação de um administrador judicial para avaliar e lacrar os bens da empresa. O escritório deve vender os bens da massa falida da empresa e entregar em 60 dias um plano para cumprir com os compromissos da empresa. Além disso, precisa apresentar a lista de credores da Itapemirim, que terão até 1º de agosto para apresentar reivindicações à Justiça

Além dos credores, o Grupo Itapemirim devia cerca de R$ 2,2 bilhões em tributos.

A administração ficará com a EXM Partners Assessoria Empresarial, que tem 180 dias para arrecadas e avaliar todos os bens da empresa. Nesse período, é função do administrador da massa falida colocar à venda todos os bens da companhia aérea.

Caberá à administração da massa falida informar decisão de falência a órgãos como a Anac, Junta Comercial, Correios, Bolsa de Valores e bancos.