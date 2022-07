Cães em situação de maus-tratos são resgatados em União dos Palmares, AL

A PM resgatou três cães em situação de maus-tratos, dois da raça Rottweiler e um da raça Pitbull, em uma residência

Nessa segunda-feira, 25, a Polícia Militar resgatou três cães em situação de maus-tratos, dois da raça Rottweiler e um da raça Pitbull, em uma residência no centro de União dos Palmares, na Zona da Mata de Alagoas. O tutor foi preso em flagrante, mas foi liberado em audiência de custódia nesta terça-feira, 26, ele ira responder em liberdade.

O resgate foi realizado pelo 2º Batalhão de Polícia (2º BPM), com o apoio do Grupo de Apoio e Proteção aos Animais (GAPA), de União dos Palmares. A presidente Jaci Monteiro contou que os três cães foram encontrados sem alimentação e no meio de fezes e urina.

Após serem resgatados, os animais foram levados para avaliação em uma clínica veterinária, que constatou que eles passavam fome.

O tutor dos animais, que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante. Ele foi liberado nesta terça-feira e vai ter que cumprir medidas cautelares, entre elas, suspensão do direito à guarda dos animais domésticos encontrados em situação de maus-tratos e proibição de aquisição de guarda de outros animais domésticos.

A legislação estabelece pena de dois a cinco anos de reclusão para quem praticar atos de abuso, maus-tratos ou violência contra cães e gatos.

Os três animais estão em recuperação em uma clínica veterinária.